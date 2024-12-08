Никита Чернов: «Крылья Советов» переехали «Зенит»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал победу самарского клуба в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

«Результатом матча «Зенита» и «Крыльев» немножко удивлён. Когда Глушенков забил на четвёртой минуте, думал, что всё будет спокойно. Но ребята из «Крыльев» молодцы — их не выбил из колеи этот гол. Можно сказать, что переехали «Зенит», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 18 очков в 18 турах чемпионата. «Зенит» занимает первое место с 39 очками в аналогичном количестве туров.