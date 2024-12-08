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Рашид Рахимов высказался о волевой победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо» в РПЛ

Рашид Рахимов высказался о волевой победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо» в РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Рубин
Казань
1:0 Джапо – 17'     2:0 Мрезиг – 39'     2:1 Йочич – 43'     2:2 Тесленко – 56'     2:3 Шабанхаджай – 69'    

«Мы допустили достаточно большое количество технического брака. Команда не совсем правильно действовала. В середине у нас были потери. «Динамо» выходило в контратаки за счёт длинных передач.

Уверенность в том, что ты можешь что-то поменять, есть всегда. Забитый гол до перерыва позволил мне дать команде другие установки. Во втором тайме мы контролировали игру. Уже не комбинировали в середине поля. Играли вертикально, меняли направление атаки», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг. На 43-й минуте отличился игрок «Рубина» Богдан Йочич. На 56-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Рубина» Егор Тесленко. На 69-й минуте игрок «Рубина» Дардан Шабанхаджай вывел свою команду вперёд.

«Рубин» набрал 26 очков после этого матча и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 17 очками идёт 11-м. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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