Рашид Рахимов высказался о волевой победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2).

«Мы допустили достаточно большое количество технического брака. Команда не совсем правильно действовала. В середине у нас были потери. «Динамо» выходило в контратаки за счёт длинных передач.

Уверенность в том, что ты можешь что-то поменять, есть всегда. Забитый гол до перерыва позволил мне дать команде другие установки. Во втором тайме мы контролировали игру. Уже не комбинировали в середине поля. Играли вертикально, меняли направление атаки», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг. На 43-й минуте отличился игрок «Рубина» Богдан Йочич. На 56-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Рубина» Егор Тесленко. На 69-й минуте игрок «Рубина» Дардан Шабанхаджай вывел свою команду вперёд.

«Рубин» набрал 26 очков после этого матча и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 17 очками идёт 11-м. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.