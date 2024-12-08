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Анчелотти: на Гюлера оказывается слишком большое давление

Анчелотти: на Гюлера оказывается слишком большое давление
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре 19-летнего крайнего нападающего «сливочных» Арды Гюлера в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (0:3).

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Гюлер – 55'     0:3 Мбаппе – 62'    

«Ему было трудно войти в игру. Он много работал. В первом тайме у него не всё получалось, но во втором тайме он забил фантастический гол, однако прежде всего хочу отметить его работу. Гол отчасти снимет с него давление. Гюлер — молодой человек, на которого оказывается большое давление», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, турецкий футболист отметился забитым мячом на 55-й минуте. Всего в нынешнем сезоне Гюлер сыграл 17 матчей во всех турнирах.

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