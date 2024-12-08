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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги первой части сезона РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил первую часть сезона РПЛ.

— Хотелось бы большего. Даже при том неудачном отрезке наша игра не соответствовала результату и могли набирать больше очков. Вот тогда было бы полное удовлетворение.

— Где бы вы хотели видеть «Ростов» по окончании чемпионата?
— Чем выше — тем лучше, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 7 декабря, «Ростов» провёл свой матч 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Подопечные Карпина одержали победу со счётом 3:1. На 32-й минуте полузащитник «Крыльев» Иван Олейников открыл счёт, ему ассистировал вратарь Сергей Песьяков. Спустя пять минут защитник гостей Доминик Ороз закатил мяч в свои ворота. На 50-й минуте нападающий Мохаммад Мохеби вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Максим Осипенко увеличил преимущество жёлто-синих, реализовав 11-метровый удар. На 81-й минуте был удалён Ороз.

После 18 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

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