Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджанский «Сабах» во главе с Березуцким сыграл вничью с «Карабахом»

Азербайджанский «Сабах» во главе с Березуцким сыграл вничью с «Карабахом»
Комментарии

Азербайджанский «Сабах» под руководством российского специалиста Василия Березуцкого сыграл вничью с «Карабахом» в рамках 16-го тура чемпионата страны. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Отметим, что это первая ничья на счету у Березуцкого на посту главного тренера клуба. Ранее его подопечные одержали две победы подряд.

Сейчас «Сабах» располагается на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Азербайджана. В активе у клуба 23 очка в 16 турах.

Напомним, бывший защитник ЦСКА и сборной России занял пост главного тренера в конце ноября текущего года. Трудовое соглашение с Василием Березуцким рассчитано на 2,5 года.

Материалы по теме
В «Сабахе» высказались по поводу работы Березуцкого в его первых двух матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android