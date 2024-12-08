Азербайджанский «Сабах» во главе с Березуцким сыграл вничью с «Карабахом»

Азербайджанский «Сабах» под руководством российского специалиста Василия Березуцкого сыграл вничью с «Карабахом» в рамках 16-го тура чемпионата страны. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Отметим, что это первая ничья на счету у Березуцкого на посту главного тренера клуба. Ранее его подопечные одержали две победы подряд.

Сейчас «Сабах» располагается на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Азербайджана. В активе у клуба 23 очка в 16 турах.

Напомним, бывший защитник ЦСКА и сборной России занял пост главного тренера в конце ноября текущего года. Трудовое соглашение с Василием Березуцким рассчитано на 2,5 года.