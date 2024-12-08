«Идеальный удар». Президент «Реала» поздравил Мбаппе после матча с «Жироной»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пришёл в раздевалку своей команды после матча 16-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (0:3) и отдельно поздравил нападающего Килиана Мбаппе, отметившегося голом в этой встрече. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, Перес сказал французскому нападающему: «То, как ты действовал в моменте с голом, было очень хорошо, идеальный удар».

Подчёркивается, что руководство «Королевского клуба» поддерживает Мбаппе, несмотря на активную критику в его адрес.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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