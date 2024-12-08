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Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Краснодар» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск

«Краснодар» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 8 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Локомотив» заработал 34 очка и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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