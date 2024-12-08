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«Манчестер Юнайтед» при Амориме стартовал в АПЛ хуже, чем при тен Хаге

«Манчестер Юнайтед» при Амориме стартовал в АПЛ хуже, чем при тен Хаге
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«Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста Рубена Аморима показал более плохие результаты в первых четырёх матчах АПЛ, чем при бывшем главном тренере команды Эрике тен Хаге.

В первых четырёх встречах в чемпионате Англии при Амориме «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1), разгромил «Эвертон» (4:0), затем потерпел поражение в матче с «Арсеналом» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3). В этих играх манкунианцы набрали четыре очка.

В первых четырёх матчах в АПЛ под руководством тен Хага «красные дьяволы» проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4), однако победили «Ливерпуль» (2:1) и «Саутгемптон» (1:0), заработав шесть очков.

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