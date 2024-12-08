Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор впервые стал отцом. У норвежского футболиста родился сын. Об этом сообщил сам футболист в социальных сетях.

«01/12/2024. Как же мы тебя любим, наш маленький мальчик», — написала пара. Имя новорождённого малыша при этом не раскрывается.

Мартин Эдегор впервые стал отцом Фото: Фото: из личного архива

В ноябре этого года стало известно, что Мартин Эдегор и его девушка Хелен тайно поженились и ожидают появления на свет ребёнка. О своих отношениях Мартин и Хелен рассказали общественности в 2023 году.

Отметим, что Мартин Эдегор вернулся на поле несколько недель назад после двухмесячного отсутствия из-за травмы лодыжки.