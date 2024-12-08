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Мбаппе поделился впечатлениями от игры с Джудом Беллингемом

Мбаппе поделился впечатлениями от игры с Джудом Беллингемом
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Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от игры вместе с полузащитником мадридцев Джудом Беллингемом после матча 16-го тура Ла Лиги с «Жироной». Напомним, игра завершилась разгромной победой «сливочных» — 3:0, а Мбаппе и Беллингем отметились забитыми мячами.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Гюлер – 55'     0:3 Мбаппе – 62'    

«Играть с Джудом Беллингемом невероятно, каждый раз это доставляет удовольствие. Он провёл великолепную игру, и здорово было разделить одно поле с Джудом», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что англичанин получил травму и был заменён на 61-й минуте матча с «Жироной».

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