Мбаппе поделился впечатлениями от игры с Джудом Беллингемом

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от игры вместе с полузащитником мадридцев Джудом Беллингемом после матча 16-го тура Ла Лиги с «Жироной». Напомним, игра завершилась разгромной победой «сливочных» — 3:0, а Мбаппе и Беллингем отметились забитыми мячами.

«Играть с Джудом Беллингемом невероятно, каждый раз это доставляет удовольствие. Он провёл великолепную игру, и здорово было разделить одно поле с Джудом», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что англичанин получил травму и был заменён на 61-й минуте матча с «Жироной».