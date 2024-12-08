Игрок «Пари НН» Карапузов: Гончаренко эмоционален и требователен, угасания у него нет

Игрок «Пари Нижний Новгород» Владислав Карапузов поделился мнением о главном тренере команды Викторе Гончаренко.

«У Виктора Михайловича нет никакого эмоционального угасания. Всё в таком же ключе, даже больше какого-то «Давайте-давайте!» Гончаренко не спокоен — он эмоционален и требователен. На каждой тренировке требует, чтобы огонь в глазах горел. Заряжает», — сказал Карапузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

47-летний бывший главный тренер «Урала», «Краснодара», ЦСКА и БАТЭ Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября 2024 года. «Пари НН» после 18 сыгранных матчей занимает 12-е место с 16 очками.