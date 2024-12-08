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Видеообзор волевой победы «Рубина» в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» Мх

Видеообзор волевой победы «Рубина» в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» Мх
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Вчера, 7 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. «Рубин» одержал волевую победу в матче со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Рубина».

На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг. На 43-й минуте отличился игрок «Рубина» Богдан Йочич. На 56-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Рубина» Егор Тесленко. На 69-й минуте игрок «Рубина» Дардан Шабанхаджай вывел свою команду вперёд.

«Рубин» набрал 26 очков после этого матча и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 17 очками идёт 11-м. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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