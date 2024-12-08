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Стало известно, когда потерявшему сознание на поле Эдоардо Бове установят дефибриллятор

Стало известно, когда потерявшему сознание на поле Эдоардо Бове установят дефибриллятор
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Завтра, 9 декабря, полузащитнику «Фиорентины» Эдоардо Бове будет проведена операция по установке дефибриллятора, который позволяет не допустить остановку сердца. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, игрок будет выписан из больницы в этот же день, после чего Бове отправится попрощаться со своими партнёрами по команде, поскольку в Италии спортсмены с дефибриллятором не подходят для участия в соревновательной спортивной деятельности.

Напомним, футболист попал в реанимацию после потери сознания в матче 14-го тура Серии А. На данный момент его перевели из отделения интенсивной терапии в отделение кардиологии. Цикл тестов для установления определённого диагноза продолжается.

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