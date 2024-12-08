Александр Мостовой: нет смысла сравнивать этот «Спартак» с последней «золотой» командой

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о текущем положении «Спартака» в РПЛ.

«Конечно, «Спартаку» обидно, что сейчас начнётся зимний перерыв. Посмотрите, что творится в чемпионате России, а следующая игра у «Спартака» дома с «Оренбургом». А так бы это были 100-процентные три очка. Как я говорил, так всё и происходит — команда в двух очках от «Зенита».

В 2017 году «Спартак» в последний раз стал чемпионом, но за этот период у красно-белых были яркие матчи. А сейчас у «Спартака» отрезок из шести побед подряд в РПЛ. Пока не имеет смысла сравнивать этот «Спартак» с последней «золотой» командой, потому что красно-белые ещё ничего не выиграли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.