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Александр Мостовой: нет смысла сравнивать этот «Спартак» с последней «золотой» командой

Александр Мостовой: нет смысла сравнивать этот «Спартак» с последней «золотой» командой
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о текущем положении «Спартака» в РПЛ.

«Конечно, «Спартаку» обидно, что сейчас начнётся зимний перерыв. Посмотрите, что творится в чемпионате России, а следующая игра у «Спартака» дома с «Оренбургом». А так бы это были 100-процентные три очка. Как я говорил, так всё и происходит — команда в двух очках от «Зенита».

В 2017 году «Спартак» в последний раз стал чемпионом, но за этот период у красно-белых были яркие матчи. А сейчас у «Спартака» отрезок из шести побед подряд в РПЛ. Пока не имеет смысла сравнивать этот «Спартак» с последней «золотой» командой, потому что красно-белые ещё ничего не выиграли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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