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Сергей Песьяков назвал ужасным матч с «Ростовом»

Сергей Песьяков назвал ужасным матч с «Ростовом»
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», в котором самарская команда уступила со счётом 1:3.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 32'     1:1 Ороз – 38'     2:1 Мохеби – 50'     3:1 Осипенко – 73'    
Удаления: нет / Ороз – 81'

«Как мне матч? Ужасно, получается. С какими чувствами играл? В матче с «Ростовом», не ради смеха скажу, главное было — разыгрывать не с жёлтыми (смеётся). Когда от ворот разыгрывал, закралась такая мысль.

Был момент, когда я отдал передачу жёлтому? На самом деле, там недопонимание. Вроде взглядом с нашим защитником встретился, подумал, что он будет ждать, хотел обстучать иранского друга (нападающего «Ростова» Мохаммеда Мохеби. — Прим. «Чемпионата»), но вышло как вышло», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, Песьяков выступал в составе «Ростова» с января по июнь 2012 года и с 2017 по 2024 год.

В нынешнем сезоне Песьяков принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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