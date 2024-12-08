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Мостовой: раньше «Зенит» рвал, а сейчас они привыкли, что перед ними все расступаются

Мостовой: раньше «Зенит» рвал, а сейчас они привыкли, что перед ними все расступаются
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал текущее положение «Зенита» в РПЛ.

«Ни в какие рамки не лезет то, что сейчас происходит с «Зенитом». Как можно проиграть две домашние игры с соперниками на девятом и 10-м местах в РПЛ? Это удивительно! Кто мог представить, что «Зенит» проиграет два матча дома и не наберёт шесть очков? Если бы кто-то спорил, остался бы без штанов.

Такое ощущение, что у футболистов «Зенита» потухшие глаза и состояние. Если у всех в «Спартаке» виден кураж и горящие глаза, а у «Зенита» всё наоборот. Какая-то психологическая и эмоциональная усталость у команды. Даже когда счёт был 1:2 в пользу «Акрона» и у тольяттинцев удалили игрока, то раньше «Зенит» бежал, рвал и нёсся, а сейчас у игроков нет никаких эмоций.

Они спокойно реагируют на все вещи: никто никому не пихает, не кричит и не подсказывает. Все ждут, что мяч к ним попадёт и они забьют. Но им непросто, потому что они давно не были в таком состоянии. Все привыкли, что перед ними все расступаются и они по-любому выиграют, а тут мяч не идёт — и всё. Кому-то нужно взять игру на себя, обыграв нескольких соперников, но и этого не получается», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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