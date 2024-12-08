Гвардиола высказался о ничьей «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура АПЛ с «Криста Пэлас» (2:2).
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Муньос – 4' 1:1 Холанд – 30' 2:1 Лакруа – 56' 2:2 Льюис – 68'
Удаления: нет / Льюис – 84'
«Мы взяли очко. Я горжусь игроками за то, как они сражались и дважды возвращались в игру в сложных условиях — для обеих сторон, не только для нас.
Футбол — это игра, в которой случаются ошибки, и в этом нет ничего плохого — мы забили два фантастических гола, но они сильнее нас в игре на стандартах — как и любая другая команда на данный момент.
Но в целом игра была, мы старались, боролись, и я был очень доволен многим из того, что увидел», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.
«Манчестер Сити» после 15 сыгранных матчей набрал 27 очков и идёт четвёртым. «Кристал Пэлас» с 13 очками находится на 16-м месте.
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