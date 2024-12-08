В «Пари Нижний Новгород» высказались о результатах команды в первой части сезона РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов подвёл итоги выступления команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Удовлетворения нет. Быть нужно выше, и такие цели стоят. Вторая часть сезона будет требовать ещё большей отдачи и глубокой проработки. Складывать руки и радоваться текущему месту ни в коем случае нельзя», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» после 18 сыгранных матчей занимает 12-е место с 16 очками. Команда четыре раза одержала победу, столько же раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков после 18 матчей.