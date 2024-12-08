«Лейпциг» рассматривает тен Хага и Поттера на должность нового тренера команды — The Sun

«РБ Лейпциг» рассматривает экс-тренера «Челси» Грэма Поттера и бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в качестве нового наставника для «быков». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Поттер и тен Хаг могут сменить на этом посту Марко Розе, если он не улучшит результаты «РБ Лейпциг». Подчёркивается, что в услугах Поттера также заинтересованы «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Напомним, после 13 туров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 24 очка и на текущий момент занимает четвёртое место. Последним местом работы Поттера был «Челси», который он возглавлял с 2022 по 2023 год.

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