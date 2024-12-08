Эдуард Мор предположил результат матча между «Краснодаром» и «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершится голевой ничьей. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«В последних двух турах команды набрали одно очко на двоих и очень много пропустили. Надо осторожнее быть в обороне. «Краснодар» играет дома, он фаворит. Хозяева претендуют на первую строчку. «Локо» тоже нельзя отставать от тройки. Жду очень интересной и забивной игры. Мне кажется, что в этом матче будет голевая ничья», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

«Краснодар» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего первым «Зенита» на одно очко. «Локомотив» с 34 очками после аналогичного количества матчей идёт четвёртым.