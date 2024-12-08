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Эдуард Мор предположил результат матча между «Краснодаром» и «Локомотивом»

Эдуард Мор предположил результат матча между «Краснодаром» и «Локомотивом»
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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершится голевой ничьей. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последних двух турах команды набрали одно очко на двоих и очень много пропустили. Надо осторожнее быть в обороне. «Краснодар» играет дома, он фаворит. Хозяева претендуют на первую строчку. «Локо» тоже нельзя отставать от тройки. Жду очень интересной и забивной игры. Мне кажется, что в этом матче будет голевая ничья», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

«Краснодар» после 17 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего первым «Зенита» на одно очко. «Локомотив» с 34 очками после аналогичного количества матчей идёт четвёртым.

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