Президент «Динамо» Мх Гаджиев оценил выступление команды в первой части РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил выступление дагестанской команды в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда с 17 очками идёт на 11-м месте в турнирной таблице.

«Оценю удовлетворительно первую часть РПЛ для «Динамо» Махачкала. Но в то же время много критических замечаний. Конечно, команде есть над чем работать. Любой команде есть над чем работать. Но у каждого клуба свои проблемы, как и у нас. Понятное дело, что они все не могут быть решаемыми, но если закроем какую-то часть проблем, то тогда сохранится удовлетворительная оценка», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.