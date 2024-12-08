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Президент «Динамо» Мх Гаджиев оценил выступление команды в первой части РПЛ

Президент «Динамо» Мх Гаджиев оценил выступление команды в первой части РПЛ
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил выступление дагестанской команды в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда с 17 очками идёт на 11-м месте в турнирной таблице.

«Оценю удовлетворительно первую часть РПЛ для «Динамо» Махачкала. Но в то же время много критических замечаний. Конечно, команде есть над чем работать. Любой команде есть над чем работать. Но у каждого клуба свои проблемы, как и у нас. Понятное дело, что они все не могут быть решаемыми, но если закроем какую-то часть проблем, то тогда сохранится удовлетворительная оценка», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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