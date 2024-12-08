Салиба ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале» на фоне слухов об интересе «Реала»

23-летний центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба ответил на вопрос, готов ли он выступать за «канониров» на протяжении многих лет. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к французскому футболисту со стороны мадридского «Реала».

«Да, конечно. Чувствую себя здесь как дома. Получаю удовольствие от всего: игроков, персонала и болельщиков. Я чувствую себя как дома, так почему бы и нет?» — приводит слова Салиба Mundo Deportivo.

Салиба является футболистом «Арсенала» с 2019 года. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

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