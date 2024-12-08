Массимо Каррера: «Спартак» может бороться за чемпионство
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Пари НН» (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53' 2:0 Угальде – 62' 3:0 Барко – 64'
«Всегда рад слышать, что «Спартак» побеждает. Хорошо, что команде удаётся приблизиться к лидерам — это говорит о том, что можно бороться за чемпионство», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Напомним, сейчас московский «Спартак» располагается на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда заработала 37 очков в 18 турах чемпионата. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.
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