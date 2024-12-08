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В «Пари НН» недовольны результатами команды в первой части РПЛ

В «Пари НН» недовольны результатами команды в первой части РПЛ
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал результаты клуба в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) перед зимней паузой.

«Конечно, мы недовольны первым кругом чемпионата. Всегда рассчитываем на большее. Оценки — не прерогатива работы с клубом. Могли бы выступить гораздо лучше. Сборы и работа на трансферном рынке повлияют на вторую часть сезона.

Сборы планируем провести в Турции. Новый тренерский штаб, который к нам пришёл, больше будет погружён в работу с командой и игроками в частности. Это должно положительно сказаться на вторую часть чемпионата», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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