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Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев рассказал, где пройдут зимние сборы команды

Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев рассказал, где пройдут зимние сборы команды
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, где команда проведёт зимние сборы.

«Зимние сборы команды пройдут в Турции. Это будет традиционно для нас, потому что там адекватное соотношение условий и цены. Там есть всё для подготовки: хорошие поля, питание, тренажёрные залы и нормальное размещение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас махачкалинское «Динамо» располагается на 11-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Клуб заработал 17 очков в 18 турах чемпионата. На счету у команды три победы, восемь ничьих и семь поражений.

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