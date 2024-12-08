«Ливерпуль» и Салах достигли компромисса относительно нового контракта игрока — Mirror

«Ливерпуль» крайне близок к продлению контракта с 32-летним крайним нападающим Мохамедом Салахом, заканчивающегося грядущим летом, сроком на два года. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, агент египетского футболиста настаивал на трудовом соглашении, рассчитанном на три года, в то время как «Ливерпуль» изначально предлагал контракт сроком на год. Однако в результате переговоров стороны пришли к компромиссу в виде заключения нового двухлетнего соглашения.

Подчёркивается, что финансовый вопрос никогда не был проблемой в переговорах с Салахом, поскольку он уже является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ливерпуля» с окладом в £ 400 000 в неделю.

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