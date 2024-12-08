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Футболист «Спартака» Бонгонда рассказал, что играл с «Пари НН» с высокой температурой

Футболист «Спартака» Бонгонда рассказал, что играл с «Пари НН» с высокой температурой
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Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что играл с высокой температурой в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Футболист красно-белых помог своей команде добиться разгромной победы, став автором одного забитого гола.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Я замёрз. Мне сегодня было плохо. Я всё ещё болею. У меня высокая температура. Несмотря на это, я хотел отдать последние силы команде. И так как «Спартак» обыграл «Пари НН», то я счастлив», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 18 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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