Футболист «Спартака» Бонгонда рассказал, что играл с «Пари НН» с высокой температурой

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что играл с высокой температурой в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Футболист красно-белых помог своей команде добиться разгромной победы, став автором одного забитого гола.

«Я замёрз. Мне сегодня было плохо. Я всё ещё болею. У меня высокая температура. Несмотря на это, я хотел отдать последние силы команде. И так как «Спартак» обыграл «Пари НН», то я счастлив», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 18 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.