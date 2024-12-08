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Гаджи Гаджиев: Мбаппе взять не можем, но найдём ребят, которые будут соответствовать РПЛ

Гаджи Гаджиев: Мбаппе взять не можем, но найдём ребят, которые будут соответствовать РПЛ
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможных трансферах клуба в зимнюю паузу.

«Конечно, нам нужно усиление, но в этом нет ничего нового. «Реалу» тоже нужно было усиление, поэтому они подписали Мбаппе. Мы Мбаппе взять не можем, но найдём ребят, которые могли бы соответствовать уровню РПЛ», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас махачкалинское «Динамо» располагается на 11-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В активе у клуба 17 очков по результатам 18 туров чемпионата. Команда одержала три победы, восемь раз сыграла вничью и семь раз проиграла.

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