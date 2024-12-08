Арда Гюлер: стараюсь отдать все свои силы «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер после матча 16-го тура Ла Лиги с «Жироной» (3:0) высказался о своём отношении к играм за «сливочных». Гюлер в этой встрече отметился забитым голом.

«Я стараюсь делать всё возможное в каждом матче, чтобы отвечать взаимностью на любовь болельщиков. Я стараюсь отдать всё за «Реал», — приводит слова Гюлера Fotospor.

Гюлер в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.