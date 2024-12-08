Арда Гюлер: стараюсь отдать все свои силы «Реалу»
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Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер после матча 16-го тура Ла Лиги с «Жироной» (3:0) высказался о своём отношении к играм за «сливочных». Гюлер в этой встрече отметился забитым голом.
Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Гюлер – 55' 0:3 Мбаппе – 62'
«Я стараюсь делать всё возможное в каждом матче, чтобы отвечать взаимностью на любовь болельщиков. Я стараюсь отдать всё за «Реал», — приводит слова Гюлера Fotospor.
Гюлер в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
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