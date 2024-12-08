Тренер «Зенита» Семак поделился мнением относительно необходимости усиления состава зимой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил приобретение клубом игроков в зимнее трансферное окно.

«Трансферный вопрос не стоит на месте, всё время есть какое-то движение, каких-то игроков мы просматриваем, кто-то, может быть, хочет уйти, какие-то позиция хочется освежить. Получится или нет, посмотрим.

Вопрос всегда важный, особенно для команды, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Здесь, конечно, нужны эмоции, нужна свежая кровь. Те игроки, которые ещё не выигрывали, чтобы они приходили голодными до побед. В этом отношении я понимаю ребят, им сложно. Задачи одни и те же каждый год, каждый год нужно-нужно-нужно. Но эмоции — самое сложное. Откуда их нужно черпать, особенно тем, кто добился уже хорошего результата на протяжении последних лет», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Вчера, 7 декабря, «Зенит» на своём поле уступил «Акрону» со счётом 1:2 в матче 18-го тура РПЛ. На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков.