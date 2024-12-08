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В «Пари НН» планируют точечное усиление в зимнее трансферное окно

В «Пари НН» планируют точечное усиление в зимнее трансферное окно
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов считает, что клубу необходимо точеное усиление.

«Глобального усиления не планируем. Будет точечное усиление в это трансферное окно. Пока не смогу говорить, какие позиции будем усиливать. Шорт-лист есть, уже начали проработку тех, кого пригласим. Работа над этим не прекращалась с лета», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Пари Нижний Новгород» после 18 сыгранных матчей занимает 12-е место с 16 очками. Команда четыре раза одержала победу, столько же раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков после 18 матчей.

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