В «Пари НН» планируют точечное усиление в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов считает, что клубу необходимо точеное усиление.

«Глобального усиления не планируем. Будет точечное усиление в это трансферное окно. Пока не смогу говорить, какие позиции будем усиливать. Шорт-лист есть, уже начали проработку тех, кого пригласим. Работа над этим не прекращалась с лета», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Пари Нижний Новгород» после 18 сыгранных матчей занимает 12-е место с 16 очками. Команда четыре раза одержала победу, столько же раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков после 18 матчей.