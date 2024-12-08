Аморим высказался об ошибке Онана в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением об ошибке вратаря манкунианцев Андре Онана в ситуации со вторым голом в матче 15-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:3).

«Андре [Онана] спасал нас много раз! Мы должны найти выход, когда случаются ошибки. Необходимо изменить ситуацию, чтобы помочь нашему вратарю. Кроме того, он выручал нас в матче с «Ипсвичем» (игра 12-го тура АПЛ, завершившаяся со счётом 1:1. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Онана не смог отразить удар Моргана Гиббс-Уайта, направленный прямо по центру ворот.

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