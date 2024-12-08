Шпилевский — о Шуманском: пусть ценит тот шанс в ЦСКА, который ему выпал, пусть не сдаётся

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал уход нападающего Артёма Шуманского, а также оценил его шансы на возвращение в кипрский клуб.

«Пускай он находит себя в ЦСКА, где играет сейчас, и не унывает. Пусть ценит тот шанс, который ему выпал, и не сдаётся. Если вернётся, то это будет слабостью с его стороны. Он должен попробовать выиграть конкуренцию и себя показать», – приводит слова Шпилевского Metaratings.ru.

Напомним, белорусский футболист Артём Шуманский ушёл из «Ариса» в ЦСКА летом текущего года. В текущем сезоне нападающий выступил в трёх матчах за армейцев во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.