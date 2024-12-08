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Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт покинет пост спустя 5 месяцев — The Sun

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт покинет пост спустя 5 месяцев — The Sun
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Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт покинет английский клуб. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, после поражения английского клуба от «Ноттингем Форест» (2:3) в матче 15-го тура АПЛ у Эшуорта состоялся диалог с руководством, по итогам которого было принято решение о том, что Дэн покинет свою должность.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» пять месяцев назад. До манкунианцев Эшуорт работал в «Ньюкасле».

«Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков в 15 матчах и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги. На первом месте идёт «Ливерпуль» с 35 очками после 14 игр.

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