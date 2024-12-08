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Никита Чернов: российских футболистов подстёгивает, когда приезжают сильные легионеры

Никита Чернов: российских футболистов подстёгивает, когда приезжают сильные легионеры
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал слова экс-футболиста красно-белых Георгия Джикии, ныне выступающего за подмосковные «Химки», об игровом времени у российских футболистов в РПЛ. Ранее Джикия заявил, что в чемпионате России много иностранных игроков и ему хочется, чтобы больше времени получали российские футболисты.

— Если в РПЛ будут приезжать такие легионеры, как Угальде и Барко, то добро пожаловать. Сильным футболистам мы всегда рады в чемпионате.

— Но половина состава у многих команд — это иностранные футболисты. Сказывается ли этот факт на развитии российского футбола?
— Есть куда стремиться. Если легионеры сильные, то пусть приезжают. Российских футболистов это подстёгивает, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас московский «Спартак» располагается на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда заработала 37 очков в 18 турах чемпионата. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

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