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«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в молодом таланте из Бразилии

«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в молодом таланте из Бразилии
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«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к 18-летнему центральному защитнику «Палмейраса» Витору Рейсу. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист является потенциальной трансферной целью «канониров» и «синих» на следующее лето.

В 2024 году Рейс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. В общей сложности защитник провёл на поле 2757 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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