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«Ювентус» определился с приоритетной трансферной целью на январское окно

«Ювентус» определился с приоритетной трансферной целью на январское окно
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Туринский «Ювентус» решил сделать защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко приоритетом на январское трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в руководстве клуба считают, что Ганцко является идеальной кандидатурой на замену травмированному Бремеру. Также сообщается, что убедить «Фейеноорд» продать игрока может оказаться непросто, однако «бьянконери» надеются убедить нидерландцев, включив в сделку защитника Факундо Гонсалеса, который находится в клубе Эредивизии на правах аренды из туринской команды.

Ганцко выступает за «Фейеноорд» с 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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