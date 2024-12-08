«Ювентус» определился с приоритетной трансферной целью на январское окно

Туринский «Ювентус» решил сделать защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко приоритетом на январское трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в руководстве клуба считают, что Ганцко является идеальной кандидатурой на замену травмированному Бремеру. Также сообщается, что убедить «Фейеноорд» продать игрока может оказаться непросто, однако «бьянконери» надеются убедить нидерландцев, включив в сделку защитника Факундо Гонсалеса, который находится в клубе Эредивизии на правах аренды из туринской команды.

Ганцко выступает за «Фейеноорд» с 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.