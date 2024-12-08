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«Реал» обязан победить». Мбаппе высказался о матче Лиги чемпионов с «Аталантой»

«Реал» обязан победить». Мбаппе высказался о матче Лиги чемпионов с «Аталантой»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о грядущем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится 10 декабря.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это Лига чемпионов. Когда играешь в Лиге чемпионов, против тебя всегда действуют сильные игроки и команды. Мы обязаны победить, потому что проиграли последний матч на выезде. «Реал» готов соревноваться и выигрывать», — сказал Мбаппе телевидению «Реала».

Матч «сливочных» с «Аталантой» пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. После пяти туров общего этапа турнира «Реал» набрал шесть очков и занимает 24-е место.

Килиан Мбаппе Подробнее
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