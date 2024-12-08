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Игорь Колыванов: «Зенит» сам себе испортил настроение перед отпуском

Игорь Колыванов: «Зенит» сам себе испортил настроение перед отпуском
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал два поражения в матчах РПЛ подряд у санкт-петербургского «Зенита» перед зимней паузой чемпионата.

«Зенит» сам себе испортил настроение перед отпуском. Никто даже представить не мог, что команда в двух домашних матчах потерпит поражения. Семак сказал, что команда не забивает свои моменты и допускает детские ошибки, то есть потерю концентрации и появление расслабленности.

Раньше «Зенит» не упускал такие матчи, наоборот, забивал по три-четыре мяча. Конечно, эти поражения являются сенсациями», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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