«Тен Хаг делал так же». Невилл раскритиковал Аморима после матча с «Ноттингем Форест»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима после матча 15-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:3).

«Когда постоянно меняются игроки, постоянно меняется тройка защитников, заменяются сразу пять футболистов, вы, по сути, говорите, что не доверяете всем им.

Так же делал тен Хаг ещё несколько недель назад, постоянно меняя защитников и полузащитников. Сейчас у вас совершенно другая система, совершенно другой состав игроков на поле. Так никогда не добиться стабильности или последовательности. Просто оставьте футболистов на поле. Они не так уж плохо играли в первом тайме. Очевидно, что им мешали стандартные положения, в том числе угловые, но в целом игра была не такой уж плохой», — приводит слова Невилла Mirror.

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