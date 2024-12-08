Колыванов: Дзюба в матче с «Зенитом» сделал своё дело и приближается к рекорду Кержакова

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал игру нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, ставшего автором победного гола в матче с санкт-петербургским клубом в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1), а также высказался о приближении 36-летнего форварда к рекорду по забитым мячам среди российских футболистов, который принадлежит Александру Кержакову.

«Я ещё до матча говорил, что Дзюба был и остаётся величайшим нападающим современности. Даже в свои 36 лет он может завершить любой момент. Ему просто нужно оказаться в нужной точке в нужное время. Артём в матче с «Зенитом» сделал своё дело и приближается к рекорду Кержакова», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент на счету 36-летнего Дзюбы 232 забитых мяча во всех турнирах, у Кержакова — 233.