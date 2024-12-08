Колыванов: рано сравнивать «Спартак» с «золотой» командой — раньше было больше мужиков

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал текущее положение «Спартака» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Пока ещё рано сравнивать нынешний «Спартак» с последней «золотой» командой. Обе команды были хорошие, но в той было больше мужиков и людей, которые вытаскивали игры на зубах. Взять Глушакова, который забивал в концовках и сыграл большую роль в чемпионстве «Спартака».

Та команда была очень сильная по характеру. Нужно подождать, ведь впереди ещё второй круг и сейчас «Спартак» ещё не первый, хотя хорошо, что у нас есть чемпионская гонка», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.