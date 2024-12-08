Ханс-Дитер Флик раскритиковал игроков «Барселоны» за ничью с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча перенесённого тура Ла Лиги с «Бетисом».

«Я действительно разочарован тем, что произошло на поле. Нам нужно было выиграть этот матч.

Мы должны играть быстрее. Сегодня мы были слишком медлительны. Много длинных передач. Это не наша сильная сторона, и мы должны измениться», — сказал Флик на пресс-конференции.

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с передачи защитника Жюля Кунде. На 68-й минуте полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо сравнял счёт в матче, забив с пенальти. На 82-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, которому ассистировал Ламин Ямаль. На 90+4-й минуте игрок «Бетиса» Ассане Диао сравнял счёт.