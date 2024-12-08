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Матч 18-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Химки» пройдёт с использованием красных мячей

Матч 18-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Химки» пройдёт с использованием красных мячей
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Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и подмосковными «Химками», который состоится сегодня, 18 декабря, пройдёт с использованием красных мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По решению судьи матч «Динамо» — «Химки» будет сыгран контрастными мячами!» — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале.

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 17 матчей. «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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