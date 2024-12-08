Главный тренер «Барселоны» Флик прокомментировал своё удаление в матче с «Бетисом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о своём удалении в матче перенесённого 16-го тура с «Бетисом» (2:2).
Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 39' 1:1 Ло Чельсо – 68' 1:2 Ф. Торрес – 82' 2:2 Диао – 90+4'
«Я не понимаю, почему получил красную карточку. Я никому ничего не говорил. У меня была реакция, я сказал её сам себе. Такого со мной раньше никогда не случалось», — сказал Флик на пресс-конференции.
На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с передачи защитника Жюля Кунде. На 68-й минуте полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо сравнял счёт в матче, забив с пенальти. На 82-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, которому ассистировал Ламин Ямаль. На 90+4-й минуте игрок «Бетиса» Ассане Диао сравнял счёт.
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