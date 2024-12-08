Пасторе рассказал, почему перешёл в «Палермо», имея предложения от «Милана» и «Челси»

Бывший атакующий полузащитник сборной Аргентины Хавьер Пасторе поделился воспоминаниями о своём переходе в итальянский «Палермо» в 2009 году.

«Президент клуба и Вальтер Сабатини (директор «Палермо» в то время. — Прим. «Чемпионата») убедили меня принять предложение «Палермо». Они много присутствовали в последние месяцы моей жизни в Аргентине, но не сказали мне, из какой они команды, только в конце сезона мой агент представил мне различные варианты и сказал, что они из «Палермо». Кроме «Палермо», были ещё «Челси», «Милан», «Порту», но, поговорив с моей семьёй, мы решили, что «розанеро» — лучший вариант для начала моего пути в Европе. Слава богу, я не ошибся, с этого момента началось моё великолепное приключение», — приводит слова Пасторе Milan News.

Пасторе является воспитанником аргентинского клуба «Тальерес». Также за свою карьеру Хавьер успел поиграть за «Уракан», «ПСЖ», «Рому», «Эльче» и «Катар».