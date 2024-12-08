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Мареска: «Челси» абсолютно точно не фаворит в матче с «Тоттенхэмом»

Мареска: «Челси» абсолютно точно не фаворит в матче с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не считает, что его команда является фаворитом в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня, 8 декабря.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не фавориты, абсолютно точно. «Тоттенхэм» участвует в еврокубках, как и мы. Но то обстоятельство, что «Челси» находится на втором месте в турнирной таблице, не делает нас фаворитом, это совершенно точно», — приводит слова Марески Daily Mail.

Напомним, матч «Тоттенхэм» — «Челси» пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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