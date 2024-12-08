Мареска: «Челси» абсолютно точно не фаворит в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не считает, что его команда является фаворитом в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня, 8 декабря.

«Мы не фавориты, абсолютно точно. «Тоттенхэм» участвует в еврокубках, как и мы. Но то обстоятельство, что «Челси» находится на втором месте в турнирной таблице, не делает нас фаворитом, это совершенно точно», — приводит слова Марески Daily Mail.

Напомним, матч «Тоттенхэм» — «Челси» пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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