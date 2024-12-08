Александр Мостовой: «Краснодару» нужно кровь из носу обыгрывать «Локо», чтобы быть первыми

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Локомотивом».

«По логике «Краснодару» нужно кровь из носу обыгрывать «Локомотив», чтобы подняться на первую строчку. Тем более после безвольного поражения от «Спартака» они должны брать три очка. Возвращаемся к тому, о чём я говорил — если «быки» выиграют, то «Спартак» будет на третьем месте», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Локомотив» расположился на четвёртом месте с 34 очками.