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«Сочи» объявил о досрочном возвращении венесуэльского форварда из аренды в «Черноморце»

«Сочи» объявил о досрочном возвращении венесуэльского форварда из аренды в «Черноморце»
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Венесуэльский нападающий Дейвид Тегес, проведший первую половину сезона в аренде в новороссийском «Черноморце», возвращается в «Сочи». Между клубами достигнуты договорённости о прекращении действия арендного соглашения, сообщает пресс-служба сочинцев в телеграм-канале.

Дейвид Тегес родился 5 февраля 2004 года в городе Барселона в Венесуэле. На родине выступал за клубы «Депортиво Ансоатеги» и «Депортиво Тачира». В составе команды из Сан-Кристобаля становился чемпионом и вице-чемпионом страны. В составе «Черноморца» футболист провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «Черноморец» располагается на пятой строчке, заработав 36 очков за аналогичное количество игр.

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