Стало известно, при каком условии Фонсека будет уволен из «Милана»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека с наибольшей вероятностью будет уволен в случае, если «россонери» не квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон является задачей минимум, поставленной перед португальским специалистом. Подчёркивается, что на текущий момент руководство итальянского гранда поддерживает Фонсеку, в частности считает справедливыми его замечания, сделанные в отношении судейства после матча 15-го тура Серии А с «Аталантой» (2:1).

После 14 игр Серии А «Милан» заработал 22 очка и занимает седьмое место, отставая от четвёртой строчки на шесть очков.

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